La Fiscalía define si imputa a Leonardo Olás por femicidio. La chica ya lo había denunciado en septiembre. Murió por asfixia.

La autopsia determinó que la causa de muerte de Anyelén Gallo Arias (35) fue asfixia mecánica por estrangulamiento o sofocación. El resultado se conoció pasadas las 20 de ayer. Al cierre de esta edición, se supo que secuestraron celulares y computadoras que pertenecerían a Leonardo Olás, quien está arrestado como principal sospechoso.

El caso se conoció durante la mañana. Después de las 9, la madre de Anyelén informó a la Policía sobre la muerte de su hija.

Olás había llamado a la madre de Anyelén para solicitarle que buscara a las hijas. La madre fue por sus nietas y allí encontró a la mujer sin vida.

Alertados por esta situación, el fiscal de turno, Hugo Costilla, el fiscal general, Alejandro Dalla Lasta Baroni, personal de la División Homicidios y de la División Criminalística arribaron a una vivienda en la calle Sebastián Dimartino, del barrio San Fernando -zona oeste de la ciudad- para realizar la inspección preliminar de la escena del suceso. En la oportunidad, también hicieron evaluaciones para tratar de determinar si se trató de una muerte violenta o no.

En las afueras del domicilio se encontraban familiares y amigas de la víctima muy conmocionados.

El fiscal Costilla dialogó con los seres queridos de Anyelén sobre lo ocurrido.

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue trasladado hacia la Morgue Municipal para la autopsia correspondiente. En la tarde, minutos antes de las 17, comenzó la autopsia. Allí también estuvieron los familiares y amigos de Anyelén, a la espera de los resultados.

Denuncia previa

Anyelén denunció a Olás, su expareja, en septiembre de este año. En aquella oportunidad lo había acusado por “violación de domicilio”.

La denuncia fue radicada en una unidad judicial y se tramitó en la Fiscalía Nº 9. Luego, Olás fue imputado por “violación de domicilio” y se le impusieron restricciones.

Gallo Arias y Olás estuvieron en pareja al menos 11 años y, actualmente, estaban en un proceso de separación, de acuerdo con las primeras informaciones. Tenían tres hijas en común.

Olás presta servicios de seguridad en el emprendimiento minero Farallón Negro.

Dolor

Una amiga de Anyelén expresó su dolor a través de las redes sociales y señaló a Olás.

“No tengo duda alguna que fuiste vos. No solo te llevaste la vida de mi amiga, sino la de la madre de tus hijas. Fui testigo de tus golpes, yo pasaba horas por teléfono con ella llorando porque no sabía qué hacer para tenerte lejos. Yo me quedé noches enteras cuidándola por miedo a que vos llegues”, expresó.

Anyelén había iniciado un emprendimiento

En la tarde de ayer, amigas de Anyelén confiaron a El Ancasti algunos datos relacionados con la vida de la mujer.

Mientras aguardaban el resultado de la autopsia, mencionaron que Anyelén estaba llevando adelante un emprendimiento de arreglos de uñas y pestañas.

También comentaron que ella se hacía cargo, económicamente, de “todos” los gastos vinculados a las hijas que tenía en común con Olás, como actividades escolares y recreativas.

Sus amigas, además, señalaron que nunca notaron un indicio de que se podría producir este desenlace.

Soledad De La Barrera, de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Poder Judicial, brindó una entrevista a El Ancasti y destacó que acompañarán a la familia de Anyelén.

“Vinimos a acompañar a la familia. Nuestro rol es ése: acompañar a la familia, ver la contención que se pueda dar a las nenas y a los otros familiares”, explicó.

