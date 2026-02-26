De acuerdo a la información obtenida por el periodista de C5N Ezequiel Rudman, la apertura de las sesiones ordinarias estará supervisada por Mara Gorini, secretaria privada y mano derecha de Karina Milei. Esto significa que la organización del evento no estará a cargo de Villarruel, a pesar de que habitualmente se encarga la Vicepresidencia en conjunto con la Casa Militar.

Hace un año, en la apertura de sesiones 2025, Milei y Villarruel intercambiaron un frío saludo protocolar y, ya adentro del Congreso, un cruce cuando la vicepresidenta quiso dar por concluido el acto cuando el mandatario aún no había finalizado su discurso. «No te apures, no terminé», la frenó cortante el jefe de Estado. La relación no mejoró en los últimos meses y, según indicó Rudman, el vínculo entre ambos funcionarios está roto: Villarruel no es convocada a las reuniones de gabinete ni de la mesa política.

La apertura de sesiones llega en un momento muy público de la interna. El viernes pasado, tras el cierre de Fate, la vicepresidenta cuestionó la política de liberación de importaciones impulsada por Milei. «Sin producción nacional no hay políticas de gobierno», señaló en su cuenta de X al defender los aranceles a las importaciones fijados por Donald Trump en Estados Unidos, anulados por la Corte Suprema estadounidense.

Tres días después, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a tensar la relación y dejó en claro que Villarruel no integra el núcleo de decisiones del Ejecutivo. «Ella tiene la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor, como cualquier argentino», sostuvo en Radio Rivadavia respecto a una eventual candidatura de la vice en 2027. «Claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros ni de los argentinos. A nosotros nos da lo mismo», concluyó.

Según informó Rudman, Milei tiene previsto llegar al Congreso hacia las 21 del próximo domingo. Allí será recibido por Villarruel en las escalinatas, quien luego lo acompañará en todo el recorrido interno hasta el recinto de la Cámara de Diputados, donde brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa. Después del acto, el Presidente tiene previsto cenar en Olivos con los diputados y senadores de La Libertad Avanza: la vicepresidenta no fue invitada.