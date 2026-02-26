En la jornada de hoy, personal de la Comisaría de Huillapima tomó conocimiento que se habría producido el deceso de una adolescente de 17 años de edad, que el pasado sábado 13 de diciembre del año 2.025, en la ruta nacional N° 38, a la altura del ingreso a la Villa de Capayán, Dpto. Homónimo, protagonizó un siniestro vial cuando circulaba al mando de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color blanco, en compañía de una niña de 10 años de edad, y por causas que se investigan, colisionó con una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por José Ashraf Jais Beddur (19).

A raíz de las lesiones sufridas, la jovencita fue trasladada al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital y derivada a un Sanatorio Privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde finalmente perdió la vida, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.