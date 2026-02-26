Fernando Cerezo dejó una marca indeleble en la historia del cuarteto catamarqueño y en la carrera de Walter Olmos. En un recorrido por su trayectoria, recordó sus primeros pasos en la música, iniciándose en el órgano electrónico que pertenecía a su padre. “Ahí el acordeón me llamaba la atención, pero como era un instrumento que veía como de mi viejo, no se lo podía tocar nunca. Me llamó la curiosidad de niño querer ponérmelo”, contó.

Cerezo también relató cómo surgió su vínculo con Walter Olmos, a quien considera como un hijo.

A lo largo de su carrera, Cerezo desarrolló una trayectoria profesional sólida y dejó su huella en el cuarteto local. Destacó la importancia de su familia, su formación autodidacta y la influencia de maestros como Hugo Díaz y Festín. Además, su labor como productor catamarqueño permitió que Walter Olmos alcanzara un lugar destacado en la música nacional, manteniendo siempre vivo el legado de Los Bingos y de su propia trayectoria.

Artículo anteriorLa apertura de sesiones expone la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel: hay dudas por el protocolo
Artículo siguienteDiez años peregrinando al encuentro de la Madre del Valle en los cerros de Humaya
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor