La angustia de Cinthia Fernández por el accidente de su hija en la casa de Defederico: “Está en carne viva”

24 diciembre, 2020 13:04

Cinthia Fernández contó que no tendrá una Navidad relajada, ya que su hija tuvo un accidente. La niña de 7 años cayó del monopatín al que la subió su padre.

Este 24 de diciembre, Cinthia Fernández está pasando por un momento de gran angustia ya que su hija de siete años tuvo un accidente. La modelo contó que la niña se cayó desde un monopatín a la que la subió su padre, Matías Defederico.

“Está en carne viva, toda la espalda”, detalló la modelo quien además contó que debió curarla en su casa por el tema del coronavirus, siendo que se pide que no se asisten a centros médicos si no es por una urgencia extrema. Por lo que también debió controlar el golpe que tiene en la cabeza, por lo que se le “hizo un globo” en la zona de la nuca.

Fuente video: El Trece

“Está en carne viva la espalda, así que no puede dormir acostada boca para arriba. Así que una idea genial”, detalló la modelo quien dijo que no durmió en toda la noche debido a que debía controlar que no vomitara y también indicó que las heridas son tantas que no pudo ni siquiera bañarla.

Pero en medio de esta situación, Cinthia Fernández indicó que además de sentir mucho dolor su hija se preocupó por dejarle en claro que fue culpa del monopatín eléctrico y no de su padre. Claro, que la morocha indicó que Matías Defederico subió a la pequeña al artefacto diseñado para adultos.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en Youtube