El jugador Kyle Walker del Manchester City quedó en medio de un escándalo luego de que se revelara que violó la cuarentena para hacer una fiesta sexual.

Jugador del Manchester City violó la cuarentena para hacer una fiesta sexual.

El avance del coronavirus mantiene en alerta a todo el mundo y por eso, en varios países se estableció la cuarentena obligatoria para evitar la expansión del virus. El Reino Unido atraviesa un duro momento con 708 muertos por días pero a pesar de eso, Kyle Walker, futbolista del Manchester City organizó una fiesta sexual.

El sitio The Sun reveló el hecho a partir del testimonio de una trabajadora sexual identificada como Louise McNamara, quien cuestionó que el jugador del Manchester City “es un hipócrita y pone a las personas en riesgo”.

La prostituta de 21 años indicó que a la fiesta también fue una joven brasileña de 24 años el pasado martes a las 22:30 horas. Es decir, el día anterior a que el jugador compartiera un video buscando concientizar sobre la cuarentena.

McNamara detalló: “Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto”.

Foto: The Sun.

La mujer tomó fotos del lugar y aseguró que no sabía que se trataba de un jugador del Manchester City. Por tal motivo, en la imagen se lo ve a McNamara contando el dinero que le iba a pagar, es decir 2500 euros que le entregó antes de ingresar a la habitación.

Foto: The Sun.

Luego de la fiesta sexual, el jugador del Manchester City compartió un video para prevenir el coronavirus donde destacó: “Tenemos que pensar en la salud de otras personas y en proteger a los ancianos y los miembros de la familia que pueden propagarla. Quédese adentro, sigan lavándose las manos, sigan los protocolos y presten atención al NHS (Servicio Nacional de Salud)”.

Por tal motivo, la joven trabajadora sexual cuestionó al jugador y lo tildó de “hipócrita”. Ante la repercusión del caso, el propio McNamara emitió un comunicado para pedir disculpas y reconoció que debido a su posición “mis acciones están en contraste directo con lo que debería haber estado haciendo con respecto al confinamiento”.

Finalmente, desde el Manchester City, se mostraron preocupados por la situación y también emitieron un comunicado donde afirmaron que están “decepcionados de escuchar las acusaciones, tomar nota de la rápida declaración y disculpa de Kyle”. Además, afirmaron que tomar acciones disciplinarias contra el jugador.

