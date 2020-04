5 abril, 2020 23:42

La mediática, Nazarena Vélez publicó un explosivo posteo junto a un video bailando con un vestido pegado al cuerpo que enloqueció a sus fans.

“Cuarentona en cuarentena”, el baile sexy (y catártico) de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez está cumpliendo la cuarentena como todos los argentinos en su casa desde hace varias semanas. Aburrida y harta de estar en su casa la mediática hizo un posteo en su Instagram fiel a su estilo.

Ácida, frontal y graciosa, Nazarena Vélez publicó en su Instagram un mensaje para sus seguidores. “Cuarentona en cuarentena. Si tenés o pasaste los 40 y tenes las pelotas explotadas de limpiar y cocinar”, comenzó el mensaje.

“Subí un video bailando que lo re banco y los más copados los subo a mis storys. Obvio etiquétame. Ya bailaste frente al celular celular o el espejo haciéndote la gata”, cerró el mensaje Nazarena.

Junto al mensaje subió un video bailando el tema de Tini, Mau y Ricky, Recuerdos. En el video se la puede ver muy contenta riendo y con un vestido negro pegado al cuerpo que enloqueció a sus seguidores y llegó a los más de 44 mil “me gusta”.

“Naza al Bailando”, “Como me hacés reir no te importa nada”, “Grande Naza así se habla”, “Te banco siempre y hoy más después de este baile”, “Preciosa, te amo”, “Genia”, “Sos genial, tan humana”.

Además una de sus usuarias le dijo que no sabía usar el celular y no podía grabarse y Nazarena le recomendó que vea “un tutorial”. La mujer contenta por la respuesta de su ídola le contestó: “Si voy a mirar, dale gracias por el dato. Me encanta verte sonreír después de tanto sufrimiento. Bendiciones linda”.

