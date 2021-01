Música

Después de lanzar varios teasers la semana pasada, los hermanos Followill pusieron fecha de lanzamiento para un nuevo material.

Kings of Leon anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo disco, luego de casi cinco años. Se titulará “When You See Yourself” y se publicará el 5 de marzo. Fue producido por Markus Dravs (quien trabajó con Arcade Fire en “The Suburbs” y con Coldplay en “Viva la vida”, entre otros tantos).

La confirmación del disco y de la fecha vino de la mano del lanzamiento de los dos primeros singles: “The Bandit” y “100,000 People“. La semana pasada nos entretuvieron con los teasers de algunas de las canciones que serán parte de este material, pero ahora confirmaron la lista completa de temas y la portada del álbum:

1. ‘When You See Yourself, Are You Far Away’

2. ‘The Bandit’

3. ‘100,000 People’

4. ‘Stormy Weather’

5. ‘A Wave’

6. ‘Golden Restless Age’

7. ‘Time In Disguise’

8. ‘Supermarket’

9. ‘Claire And Eddie’

10. ‘Echoing’

11. ‘Fairytale’

Escuchá los primeros dos adelantos que confirman el camino iniciado por la banda hace unos años: todo está intacto.

The Bandit:

100,000 People: