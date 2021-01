3 motivos para ver (sí o sí) Lupin, el nuevo thriller de Netflix

9 enero, 2021 0:34

Netflix ya estrenó su nueva y ansiada serie: Lupin. Si todavía estás dudando si empezarla o no, en esta nota te dejamos tres motivos para que la veas ya.

Netflix no para de sacar series nuevas y el comienzo del 2021 no iba a ser la excepción. Con tan solo una semana de comenzado el año, el imponente servicio de streaming estrenó una nueva ficción y los fans ya no dan más. Lupin es un thriller que tiene dejos de comedia y que llega para enamorar a miles de fanáticos en todo el mundo.

Por eso, si estás dudando si empezarla o no, en esta nota te dejamos tres motivos para que tengas en cuenta antes de empezar Lupin. Por otro lado, los fanáticos que ya pudieron verla empezaron a hablar maravillas de la serie en redes.

Omar Sy, entre comedia y drama

La actuación de Omar Sy en Lupin es sin dudas uno de los puntos a destacar de la serie. Su carisma hace que los espectadores queden atrapados por la trama y por sus intervenciones y la serie, que oscila entre un thriller muy oscuro y una comedia muy agradable, se hace posible gracias a su actuación.

No dura más de una tarde

Es una serie corta. Nada de muchas temporadas, muchos capítulos y largas historias que tardan eternidades en resolverse. Si bien su éxito ya empezó a hacer que Netflix baraje la posibilidad de una segunda temporada, la primera es muy rápida y fácil de ver.

Ideal para los fanáticos del género policial

Si te gusta Sherlock Holmes y las novelas de misterio y policiales, Lupin es tu serie ideal. Con dejos del detective británico, Omar Sy interpreta a un personaje tan inteligente como audaz y tan gracioso como serio dándole a esta serie un lugar entrañable en el catálogo de Netflix a una serie donde el villano se vuelve nuestro héroe.

