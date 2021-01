Entretenimiento

Según la prensa norteamericana, comenzaron los trámites para divorciarse tras 6 años de matrimonio.

Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más populares y poderosas del mundo del espectáculo, se encontrarían en trámites de divorcio según la prensa de Estados Unidos. El medio Page Six aseguró que el divorcio es “inminente” y según la fuente anónima que menciona “lo están llevando de forma discreta, pero se acabó“. Este portal confirma además que Kardashian contrató a Laura Wasser, una conocida abogada que, entre otras celebridades, representó a Angelina Jolie cuando se divorció de Brad Pitt.

Otro medio importante que suele manejar información privilegiada de los famosos es TMZ y ellos fueron un poco más cautos y hablan de que el matrimonio Kanye-Kardashian están haciendo terapia matrimonial y que el divorcio es una opción, pero que todavía no lo decidieron formalmente. Por su parte, la revista People afirmó que ella ya se está preparando para pedir el divorcio. “Ya tuvo suficiente y quiere un poco de espacio para resolver su futuro“, dijo una de las fuentes no identificadas. “Él está bien. Está triste, pero bien. Sabe que lo inevitable sucederá y sabe que pasará pronto“, añadió la fuente citada.

Kardashian y West se casaron en 2014 y son padres de 4 hijos: North, Psalm, Saint y Chicago. El año pasado, luego de la candidatura de Kanye a la presidencia de los Estados Unidos, salieron a la luz algunos conflictos de pareja y se mencionó la salud mental de Kanye, pero volvieron a mostrarse juntos en varias ocasiones pese a los rumores de crisis. Algunos gestos dieron que hablar en las redes sociales, como que Kim se mostró sin su anillo de matrimonio en las últimas semanas y que las fiestas las pasaron por separado.

Kim tuvo su paso por el exitoso reality ‘Keeping Up with the Kardashians‘, y es una de las famosas más populares en las redes sociales (tiene 198 millones de seguidores en Instagram). Kanye es uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos claves del género como ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘ o ‘Yeezus‘.