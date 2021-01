Música

¿Se hizo cirugía? ¿Botox? Estallaron los memes por el rostro del artista en el video de “Save your tears”.

The Weeknd arrancó el 2020 con el video de “Save Your Tears”, canción que forma parte de su disco After Hours (que no recibió ninguna nominación a los Premios Grammys pese al rotundo éxito de Blinding Lights). El canadiense es noticia nuevamente por su rostro en el video, con una nariz estilada, labios gruesos, y pómulos hinchados.

Desde el lanzamiento del video de “Heartless” a fines de 2019, en todas las canciones de After Hours el artista fue contando una historia que busca concientizar sobre las consecuencias que puede traer manejar habiendo bebido alcohol y los daños que eso puede ocasionar. Abel Makkonen Tesfaye, su verdadero nombre, sorprendió a todos en la gala de los American Music Awards con un vendaje puesto que cubría su cara, dejando al descubierto solamente su boca y sus ojos. Esto generó mucho impacto entre sus seguidores y los presentes en la gala, pero acompañaba el mensaje que venía mostrando en sus videos.

Esta vez, para “Save your tears”, podríamos interpretar que The Weeknd nos habla de lo importante de ser auténticos y de lo que las cirugías generan en un rostro. De hecho, el resto de los que aparecen en el video llevan máscaras. Para hacer tu propio análisis, te dejamos el clip acá: