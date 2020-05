José María Listorti intentó seguirle el ritmo a su esposa y su baile se hizo viral

13 mayo, 2020 1:35

A través de su cuenta de Twitter, José María Listorti compartió un video junto a su esposa Mónica donde ella le intentó enseñar a bailar pero no pudo.

José María Listorti siempre fue un gran bailarín, o al menos eso aseguran sus fans. Desde sus inicios en la televisión siempre se lo vio con gran habilidad para moverse y con un muy buen ritmo para seguir ciertas melodías.

No obstante, desde que comenzó el denominado aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo, José María junto a su esposa Mónica empezaron a subir varios videos a la plataforma Tik-Tok donde se demuestra lo contrario.

En el video, se puede ver como inicialmente Mónica le marca los pasos de baile a seguir y José María Listorti los sigue casi a la perfección. Entre risas, la pareja continúa elevando el nivel de dificultad de la lección de danza.

Al llegar al final, parece que Mónica hizo un paso de baile muy complicado por lo que el conductor y humorista recurrió a su tradicional movimiento de baile y lo remató con un paso al estilo ”robot”.

Tras haber hecho esa muestra, se enojó por lo sucedido y abandonó la cámara al grito de ”Andá”. Mientras, en el cuadro quedó Mónica haciendo puchero al no haber podido lograr que José María baile como ella.

El video fue subido a modo de chiste a Tik Tok y replicado por el conductor en su cuenta de Twitter donde escribió: ”Mónica me quiere enseñar a bailar… evidentemente no me sale”.

En esa red social logró juntar un poco más de cuatro mil me gusta y cerca de 380 retuits además de muchos comentarios de sus fans y seguidores que se rieron y divirtieron con el video.

