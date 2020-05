El Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca) solicita al ministerio de Educación

que se retomen las asambleas para opción de cargo.

La solicitud, que será formalizada al ministro Francisco Gordillo, obedece a la

necesidad de que docentes que están a la espera de acceder a cargos que se

encuentran disponibles y a la vez, que estudiantes que se hallan sin docentes a

cargo puedan recibir los contenidos de la materia. En el año, por el aislamiento

social, preventivo y obligatorio solo se realizó una asamblea.

Sidca indica que el predio ferial sería el espacio adecuado para que se lleve cabo el

proceso pertinente, ya que por las dimensiones permite la asistencia de los docentes

que se presentan a cubrir cargos.

En lo que va de la pandemia, según explicaron desde el gremio, hay docentes que

sacaron licencias por maternidad, salud, entre otros casos, lo que demanda la

necesidad de que se disponga de educadores para continuar con el proceso

enseñanza-aprendizaje a los estudiantes.

Al respecto, Sergio Guillamondegui, secretario general de Sidca, comentó: “Se da

que hay muchos docentes que están sin trabajo, quedaron primeros en las listas,

solamente se hizo una asamblea que salieron algunos cargos, otros no salieron.

Desde Sidca vamos a solicitar que se continúe con la aprobación de cargos,

conforme el sistema de opción de los mismos. En el Predio Ferial con el

distanciamiento y las medidas sanitarias necesarias, el Gobierno puede garantizar la

cobertura de los espacios porque si hay algo o alguien en los rubros que no dejaron

de trabajar nunca fueron los docentes de manera virtual”.

En idéntico sentido, el sindicalista señaló que “hay docentes que cesaron, hay otros

que están en el listado y cargos que se encuentran vacantes, hay chicos que no

tienen profesores, entonces se debería hacer un relevamiento, autorizar los cargos

vacantes y las horas ya que eso generó una recarga de otros docentes que se están

haciendo cargo de materias múltiples donde debería haber otro educador. Se trata de

horas creadas, interinas y en otras en las que el docente salió de licencia por

maternidad y los alumnos quedaron sin profesores a cargo”.

