La canción forma parte de su nuevo álbum recopilatorio «Spirit Power: The best of Johnny Marr».

El ex rockero de los Smiths compartió “Somewhere”, el nuevo y contagioso tema que compuso mientras estuvo de gira con The Killers y Blondie en 2022.

Johnny opinó de la canción: “Toqué en muchos estadios a lo largo de los años y, a la hora de componer, no hay ningún sitio donde esconderse. Para que una canción funcione, tiene que ser un éxito. Sé que casi no gusta pensar en esos términos, pero crecí en una casa donde mis padres escuchaban Motown, donde no podías publicar una canción si no estaba llena de ganchos”.

También aparece como novedad el tema ‘The Answer’, que figura en la colección de éxitos solista que abarca la primera década de la carrera de Johnny fuera del emblemático grupo de Manchester.

Además de las dos nuevas canciones y de los temas de sus cuatro álbumes como solista que alcanzaron el Top 10 y otros temas destacados, está su versión de ‘I Feel You’ de Depeche Mode (2015).

“Es una conversación que tengo de vez en cuando con Chris Lowe [de Pet Shop Boys] sobre lo difícil que es escribir canciones que quieras escuchar durante el día. Es más fácil hacer algo que se perciba como copadas si estas un poco malhumorado. Pero, para mí, la misión con estos discos era hacer canciones que pudieras escuchar de camino al colegio, de camino al gimnasio, de vuelta del trabajo… ya sabes, de la misma manera que hacías con, digamos, Blondie”.

La edición Deluxe incluye demos y rarezas inéditas, ‘Hi Hello’ (Demo), ‘Somewhere’ (Demo), ‘The Answer’ (Crazy Face Version), ‘The Messenger’ (Demo), y ‘Speak Out Reach Out’ (Crazy Face Version).

“Spirit Power: The Best Of Johnny Marr” sale a la venta el 3 de noviembre en 2LP de gran gramaje, CD y una edición limitada Deluxe 2CD con material adicional. Las discuerdas independientes tienen un 2LP dorado limitado, mientras que HMV tendrá un 2LP azul cobalto limitado.