Con una gran convocatoria, y con fuertes críticas al gobernador de la Provincia Raúl Jalil, hoy se realizó una nueva marcha de los empleados públicos provinciales nucleados en el Frente de Trabajadores Estatales, reclamando por recomposiciones salariales en consonancia con la inflación, y de esta forma no seguir perdiendo más poder adquisitivo.

Como es ya tradicional, participaron de la misma referentes de los gremios APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) Seccional Catamarca, Autoconvocados de la Salud, Personal del área central del Ministerio de Salud, trabajadores de ARCA y la Federación Argentina de Trabajadores de la Vivienda (Seccional Catamarca), Hospital San Juan Bautista, Hospital de niños, Maternidad provincial 25 de mayo, OSEP, Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, entre otros, además de jubilados provinciales.

En efecto, la marcha partió desde plaza 25 de mayo recorriendo calles San Martín, Salta y República, hasta llegar nuevamente a la explanada frente al edificio de la ex Casa de Gobierno, donde los referentes de los gremios manifestaron su malestar por los últimos acuerdos salariales realizados por el Gobierno Provincial con los denominados “gremios afines”, los cuales van en detrimento del poder adquisitivo de los empleados públicos.

En el momento de su alocución, el secretario general de APOC (Asociación de Personal de Organismo de Control) Seccional Catamarca Mauricio Hezze, apuntó a la responsabilidad del Gobernador Jalil por esta situación. “La política salarial tiene un único responsable que es el Gobernador Raúl Jalil, es el que debe tomar la decisión política de recomponer los salarios acercándose a la inflación. Ya que el Gobernador dice que no nos escucha, no lee nuestras solicitadas, no lee nuestras notas formales que le enviamos, no nos recibe en las paritarias, le recordamos lo que estamos pidiendo: queremos que blanqueen el 100% de los bonos en negros que hoy son $ 80.000, y queremos una recomposición del salario acorde a los índices inflacionarios reales”, manifestó Hezze.

En el mismo sentido, la Lic. Verónica Ribotta, representante de la Federación Argentina de Trabajadores de la Vivienda (Seccional Catamarca) remarcó que “el trabajador siempre fue la variable de ajuste, pero ahora ya no lo seremos. Antes nadie cuestionaba las paritarias, ahora sí y decimos basta, porque tenemos cosas para decir”.

La gremialista profundizó también en la responsabilidad que tiene el Gobernador Jalil en la agobiante situación de miles de trabajadores que se ven afectados por la permanente pérdida de su poder adquisitivo. “La gente de a poco le está diciendo que hasta aquí llegó, el poder está en nosotros. El gobernador Jalil debe entender que es solo un administrador y nada más, somos 45.000 trabajadores afectados por la decisión de una sola persona”.

En efecto, los gremios agrupados en el Frente de Trabajadores Estatales Unidos sostienen que la inflación acumulada superará este año el 170% según datos del Banco Central y los gremios considerados “afines” cerraron un acuerdo con el ejecutivo provincial con una recomposición acumulada del 58% en la última paritaria, cuando en la paritaria anterior había sido del 68%, perdiéndose de esta forma el 10% del incremento acordado oportunamente.