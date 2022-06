Música

Johnny Depp comenzará una gira por Europa con su banda Hollywood Vampires, integrada también por el cantante Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry.

El supergrupo ya había tenido que cancelar una gira en marzo por obstáculos relacionados con la pandemia. Ahora, tiene previsto reunirse con sus fans en Alemania y Luxemburgo para realizar seis conciertos programados.

Sin embargo, la espera será bastante larga, ya que su primer concierto no será hasta el próximo mes de junio (2023) en el Rudolf Weber Arena de Oberhausen (Alemania). Su último concierto será el 30 de junio en el Zitadelle de Maguncia (Alemania).

Depp estuvo actuando junto a Jeff Beck como invitado en sus espectáculos en vivo, que fueron noticia cuando el actor viajó a Europa para empezar a actuar con el legendario guitarrista justo antes del veredicto del juicio contra su ex mujer Amber Heard. Desde entonces, Depp se unió de nuevo a Beck para una serie de shows en Europa. La gira termina el 25 de julio en París.

Beck y Depp también colaboraron en un nuevo álbum, “18“. El 15 de julio saldrá a la venta este proyecto conjunto, del que ya se publicó el primer single, “This is a song for miss Hedy Lamarr“. La canción, escrita por Depp, rinde homenaje a la actriz de cine estadounidense Lamarr (fallecida a los 85 años). Es una de las dos canciones escritas por Depp para el proyecto, la otra es “Sad Motherfuckin’ Parade”.