El artista lanzó un videoclip con su humor característico.

John Mayer acaba de lanzar el videoclip para “Wild Blue”, el último sencillo de su nuevo álbum “Sob Rock”.

Con videos anteriores como “New Light” en su haber, se comprende la vibra de este de inmediato: el cantante y guitarrista canta en las nubes, a través de una pantalla verde barata, y disfruta de tocar entre imágenes vagamente psicodélicas. “Azul salvaje más profundo de lo que jamás conocí / Azul salvaje sobre un lecho de gris”, reflexiona Mayer. “Oh nena, qué azul salvaje / me encontré cuando te perdí”.

Mayer lanzó “Sob Rock” el mes pasado, marcando el comienzo del nuevo álbum con presentaciones en vivo de “Last Train Home” y “Shouldn’t Matter But It Does” en The Tonight Show.

“Solo me interesa si puedo poner nuevas pinturas en el lienzo. Y si mi forma de hacerlo en ese momento era, literalmente, como si nadie estuviera mirando”, dijo Mayer sobre su nuevo LP. “Este se llama Sob Rock porque nunca hubieras imaginado que ese era el nombre del disco. Y voy a profundizar mucho en mi fantasía. La mitad de mí está en esta fantasía todo el tiempo ahora, especialmente cuando veo cómo sale la promoción”.

Mayer se embarcará en una gira en 2022 para promocionar “Sob Rock” que comenzará el 17 de febrero en Albany, Nueva York. La gira concluirá el 28 de abril en Chicago. Antes de eso, Mayer saldrá de gira con Dead & Company para una gira de otoño que comienza en agosto de 2021.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon