El diputado provincial José Javier Galán presentó un proyecto de ley que propone la implementación de controles obligatorios de detección de sustancias psicotrópicas para funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Catamarca. La iniciativa, ingresada bajo el expediente Nº 100/2026, plantea que la idoneidad para el ejercicio de cargos públicos no solo implica capacidades técnicas, sino también condiciones psicofísicas adecuadas, en línea con lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional.

El proyecto prevé la realización de controles mediante test rápidos de saliva, tanto de manera previa a la asunción de cargos como durante el ejercicio de funciones, con una periodicidad mínima de dos veces al año.

En el caso de cargos electivos, la propuesta establece que los postulantes deberán acreditar resultados negativos antes de la oficialización de candidaturas y antes de asumir. De registrarse resultados positivos, se prevé la exclusión de listas, la suspensión en funciones o el impedimento de asumir, según corresponda.

Para funcionarios designados —como ministros, secretarios, directores y asesores—, el cumplimiento de estos controles será requisito indispensable tanto para el ingreso como para la permanencia en el cargo. Asimismo, se contemplan mecanismos específicos para magistrados judiciales y miembros de la Corte, incluyendo controles periódicos y posibles procesos de remoción en casos de reiterancia.

El proyecto también extiende su alcance a organismos descentralizados, empresas del Estado, SAPEM, fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario, e invita a los municipios a adherir a la normativa.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de una plataforma digital, bajo la órbita del área de salud provincial, donde se publiquen los resultados de los controles, en línea con el principio de transparencia de los actos públicos.

En sus fundamentos, el legislador sostiene que el consumo problemático de sustancias afecta el desempeño personal y profesional, y remarca que la función pública “no es un privilegio, sino una responsabilidad frente a la sociedad”, por lo que resulta necesario asegurar condiciones óptimas en quienes ejercen cargos de relevancia.

Finalmente, el proyecto toma como antecedente experiencias similares en otras provincias y plantea la necesidad de actualizar los mecanismos de control en Catamarca para garantizar un servicio público eficiente y confiable.

Proyecto ya presentado:

Desde un espacio político señalaron falta de iniciativa, ausencias en el recinto y cuestionaron que la propuesta presentada ya había sido impulsada anteriormente.

Según se expresó desde el espacio político «Es con vos», el contenido del proyecto, indicaron que no presenta elementos novedosos, ya que retoma a una propuesta impulsada con anterioridad por el exdiputado Hugo Ávila, vinculada a la realización periódica de test de consumo de sustancias a funcionarios de los tres poderes del Estado. Desde el sector aclararon que no cuestionan el planteo en sí, pero remarcaron que se trata de una idea ya existente.

Por otra parte, también se señalaron aspectos vinculados al desempeño legislativo de Galán. Entre ellos, mencionaron una supuesta falta de compromiso en las sesiones, con retiros anticipados del recinto y ausencias en comisiones consideradas clave, lo que —según sostienen— afecta el desarrollo del debate parlamentario.

Asimismo, se cuestionaron actitudes durante el tratamiento de los temas, aludiendo a intercambios de insultos con otros legisladores, los cuales consideraron impropios de la función pública.

Finalmente, desde el espacio plantearon interrogantes sobre si la presentación del proyecto representa un cambio en la labor del diputado o si se trata de una respuesta a los cuestionamientos por su desempeño en los primeros meses de gestión.