El economista señaló que tiene la “vocación” y el programa de Gobierno para postularse el año próximo como candidato a presidente. También expresó que hay “muchísima distancia” entre lo que Milei dijo que iba a hacer y lo que hace.

Carlos Melconian se refirió a la chance de postularse como candidato en las elecciones presidenciales de 2027. “La vocación siempre estuvo, pero hay que saber qué hacer. Honestamente, estamos pensando en eso”, admitió.

“Acá (por Argentina) cuánto hace que no se habla de otra cosa que no sea economía, o las cosas cotidianas como un evento policial, pero como que el fondo es si se arregla o no la economía”, remarcó en una entrevista que concedió a A24.

Y añadió, volviendo al punto de su eventual candidatura: “Me parece, y ahí es donde estamos, que el tema es cómo se puede armar lo que hicimos desde el IERAL, la Mediterránea y demás para la economía, para el resto de las cosas”.

“Soy consciente que primero hay que arreglar la economía, pero con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa. Y no me he vuelto demagogo ni populista ni alfonsinista, pero creo en eso”, remarcó el ex presidente del Banco de la Nación Argentina.

Melconian, quien iba a ser ministro de Economía si Patricia Bullrich era electa presidenta en los comicios en los que se impuso Milei, insistió en que está “trabajando para tener un programa” con vistas a su supuesta candidatura “junto a un grupo de personas que siempre acompaña y que se va a ir uniendo”.

“Yo traté de no desarmar las cabezas de lo que fue el equipo económico, que no era de Patricia (Bullrich) sino que decíamos que había que ponerlo arriba de la mesa para el que gane y lo pidiera”, aclaró.

Melconian, de todos modos, destacó que no le gustaría alcanzar el objetivo a cualquier precio. “Hay veces que me gustaría llegar, pero tiene que ser como vos lo pensaste, no entregando banderas, porque después quedás con un problema en la cabeza de decir ‘y ahora para qué lo quiero a esto si no es como lo pensé’”, indicó.

Luego, mirando hacia el futuro, Melconian dijo que imagina “el post mileísmo manteniendo ideas capitalistas occidentales de libre mercado, sin retroceder el rumbo”.

Sin embargo, afirmó: “El problema es que el Presidente Milei exacerbó tanto al capitalismo occidental y fue tanto al extremo que lo contaminó y lo prostituyó”.

“Todas esas cosas que dice desde un atril respecto a la libertad de los mercados a mí me caen mal porque prostituye esas ideas yéndose al extremo. Por ejemplo las cuestiones vinculadas al desprecio al sector público, a soy un topo y lo voy a destruir, al Banco Nación hay que privatizarlo”, ejemplificó.

Además, consultado sobre que hay diferencias entre lo que Milei prometió en campaña y lo que hizo luego, Melconian exclamó: “Muchísimas”

“Voy a ir por las tres cosas básicas que fueron geniales para ser Presidente: cierro el Banco Central, mato a la casta y la motosierra. Se lo voy a decir al Presidente, a la sociedad, a sus fans y a los trolls, y no lo digo para joder al Presidente, es lo que pienso. ¿De turro? ¿De político? ¿Porque estoy lanzado? No. Fueron cosas geniales”, enumeró.

Más allá de estos puntos, Melconian reconoció que no tendría problemas en sumarse a la gestión de La Libertad Avanza.

“¡Sí! aunque después hay que ver si hay afecto, si se genera confianza que es la única manera de que funcione”, completó.