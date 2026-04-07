La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, impulsa «Mi Capital Conecta». Esta plataforma digital gratuita que se lanzó en noviembre de 2024 vincula a trabajadores de oficios y servicios con vecinos que necesitan contratar una prestación, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo económico local y el empleo colaborativo.

La propuesta surge ante la necesidad de crear un espacio concreto para la comercialización de servicios, permitiendo a los prestadores visibilizar su oferta y acceder a nuevas oportunidades de negocio.

Desde su implementación, el portal ya cuenta con más de 1200 usuarios registrados entre oferentes, vecinos y empresas. Hasta la fecha, ha generado cientos de presupuestos en rubros variados como: Construcción y mantenimiento (albañilería, plomería, electricidad), servicios para el hogar (jardinería), servicios profesionales (fotografía, marketing, organización de eventos).

“Queremos que cada vez más vecinos incorporen esta herramienta en su día a día. Es una forma concreta de generar oportunidades y fomentar el trabajo local”, expresó la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez.

La plataforma está abierta desde 2024 a más de 350 oficios y profesiones, permitiendo que trabajadores independientes, técnicos y emprendedores aumenten sus ingresos al ganar visibilidad. Para los vecinos, implica un espacio transparente donde pueden solicitar presupuestos, comparar opciones y contratar de manera simple, segura y sin intermediarios ni comisiones.

Además, la iniciativa contribuye a reducir la informalidad, fomentar la inclusión digital y dinamizar la economía de la ciudad.

Cómo empezar a usarla

Si necesitás contratar un servicio: catamarca.qxm.com.ar/pedido/nuevo

Si querés ofrecer tus servicios: catamarca.qxm.com.ar/registro/trabajadores/legales

Punto de atención y acompañamiento

Para asistir a los usuarios que requieran ayuda con el registro o el uso de la app, se encuentra habilitado un punto de atención personalizado en Rojas y Rivadavia, de lunes a jueves, de 8:30 a 12:30 h.