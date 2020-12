La semana pasada, tanto el Gobierno de Catamarca como los gremios estatales

habían anunciado el pago de un bono o caja navideña de 3.500 pesos, noticia que

fue rápidamente dada a conocer, explicando que el mismo sería por única vez y que

habría ciertos puntos a tener en cuenta, por ejemplo que no alcanzaría a quienes

percibieran más de 70 mil pesos.

A poco más de una semana de ese acuerdo, en la jornada de ayer sorprendió que

este bono se incrementara, no se tendrá en cuenta un tope salarial y que llegaría a

una mayor cantidad de empleados públicos de la provincia.

Fue el propio Jalil, a través de un comunicado de prensa, quien confirmó el pago por

una única vez de $4.000 pesos en concepto de bono navideño para todos los

agentes de la Administración Pública Provincial, sin límite de haberes y que esto se

debe a una gestión realizada ante el Gobierno nacional para disponer de fondos que

permitan aumentar el monto del bono navideño y el universo de trabajadores

alcanzados.

Este bono alcanza a los trabajadores de la Administración Pública Provincial,

mientras que para los empleados municipales se mantendrá en $3.500 pesos el bono

navideño con los fondos que la Provincia aporta a cada intendencia para afrontar el

pago.

Docentes y guardias médicas

Para el caso del personal del escalafón docente que tenga exclusivamente horas

cátedra, se liquidará como máximo $4.000 por docente, por 15 horas cátedra para

nivel medio y/o 12 horas cátedra para nivel superior según corresponda y

proporcional si tuviere menos horas de las enunciadas.

Para el caso del personal que tenga exclusivamente Guardias Médicas se liquidará

como máximo $4.000 por persona, por 96 horas de guardias y proporcional si tuviere

menos de las enunciadas.

Además, se ratificó el complemento no remunerativo no bonificable de $3.000 a

liquidar los meses de enero, febrero y marzo, en concepto de adelanto de paritarias.

Ministerio de Trabajo

Por otro lado, el gobernador Jalil anunció que se creará el ministerio de Trabajo. Este

organismo tendrá a cargo el diálogo con los gremios locales para apuntar mejoras

laborales.

Boleta única y otros temas

El gobernador Raúl Jalil se refirió, en primer término, a la implementación de la

Boleta Única para las elecciones del otro año, destacando que la misma “tiene que

ser parte de una Reforma de la Constitución”, considerando que se debe empezar a

hablar de la reforma de nuestra Carta Magna y de la “no reelección indefinida”, pero

que esto se hablará a partir de febrero.

Además de este punto, Jalil fue consultado sobre su primer año de gestión,

expresando que “a pesar de la pandemia se ha podido seguir con la obra pública, ha

sido un acierto no tener deuda en dólares, creo que en ese sentido se ha podido

avanzar”, agregando que en lo que respecta para el año que viene el mismo será “un

mejor año”.

Si bien remarcó el tema de la obra pública y su avance en la situación de pandemia,

el Gobernador puntualizó que ya hay proyectos para realizar en Belén, Tinogasta,

Ancasti, Santa María, refiriendo que “se están haciendo muchas obras de agua y

energía”.

Seguidamente, Jalil hizo mención a lo que fueron los cuatro años del expresidente,

Mauricio Macri, expresando que en el presupuesto nacional se incluyeron obras

durante el macrismo, como ser el acueducto Oeste y “nunca se hizo”. “Ha sido un

año muy difícil, yo lo he pasado como intendente, Lucía –por Corpacci- como

gobernadora”, dijo.

Respecto al relanzamiento de la Liga de Gobernadores del NOA y NEA, Jalil

manifestó que viajará a Chaco.

Aspirantes

En otro orden de cosas y sobre el pedido de nombramiento de aspirantes a la Policía

de Catamarca, Jalil explicó que “se va a ir de a poco, son 600 policías, en un solo

año ingresar 600 personas es mucho. Este año han ingresado más de 320 y los otros

van a ingresar en febrero, marzo y abril”.

