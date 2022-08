Música

Los neoyorquinos celebran el 20 aniversario de su álbum debut, ‘Turn On The Bright Lights’, y comparten su proyecto complementario, ‘The Black EP’.

‘The Black EP’ incluye la versión de estudio del sencillo ‘Say Hello To The Angels’, un demo de ‘NYC’ y otras cuatro canciones de la época de ‘Turn On The Bright Lights’ que se grabaron en vivo para una sesión de Radio France en 2002, incluido un tema extra que no forma parte del álbum ‘Specialist’.

Además, la banda publicó un mini documental de 2002 que contiene entrevistas e imágenes de shows en vivo de ‘PDA’, ‘NYC’, ‘Untitled’ y ‘Stella Was A Diver And She Was Always Down’.

Según un comunicado de prensa, el video de 13 minutos recibió una “gloriosa restauración de alta resolución” después de haber estado “perdido en los canales de las rasgaduras de YouTube de 144p”.

‘The Black EP’, a continuación: