UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES

Artistas, diseñadores y artesanos de toda la provincia ya cuentan con la vidriera virtual http://tiendac.ar/ donde podrán ofrecer objetos de arte, diseño, artesanías y servicios en artes visuales, música, editorial, danzas, teatro, infancias, gastronomía y videojuegos.

La plataforma –que es al mismo tiempo una web y una app descargable desde Play/App Store- forma parte del Programa Mercado de Industrias Culturales Catamarca (MICC), impulsado por la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, con el objetivo de visibilizar y fortalecer la producción y comercialización de los emprendedores locales; y fue desarrollada con el aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La iniciativa busca promover la participación de más artistas y productores radicados en la provincia en la plataforma que funciona con la modalidad de catálogo, y les permite exhibir sus productos y ficha profesional y de ese modo, poder vincularse con potenciales clientes o consumidores.

El lanzamiento de la tienda virtual forma parte de la primera etapa del Programa MICC, que se completará con la inauguración de un local de ventas en la Casa de la Cultura de Catamarca, ubicado estratégicamente en el casco histórico de la Ciudad, donde muy pronto los visitantes podrán comprar libros, objetos de arte, diseño y artesanías innovadoras de toda la provincia.

“Este programa se enmarca en una política cultural que apuesta a brindar herramientas para formalizar a los distintos sectores de las industrias culturales, darles visibilidad y promover el desarrollo de nuestros trabajadores culturales, siempre dejando en claro que la cultura es trabajo y que, como tal, aporta al desarrollo económico de la provincia”, señaló la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán.

Los bienes y servicios culturales tienen un sello de calidad y originalidad irrepetibles, por eso su promoción y comercialización no solo dinamiza la economía que gira en torno a las industrias culturales, sino que también se convierte en un atractivo de valor para ofrecer a visitantes y turistas.

“Tienda C no solo es una vidriera para que nuestros productores culturales puedan mostrar lo que hacen. Los que realicen productos tangibles van a poder comercializarlos muy pronto en la tienda física, el Mercado de Industrias Culturales de Catamarca, que funcionará en la Casa de la Cultura”, agregó la funcionaria.

Cómo sumarse

Los productores culturales de Catamarca interesados en sumarse a Tienda C deben completar con sus datos el formulario que ya se encuentra disponible en la plataforma: https://tiendac.ar/

Deben incluir sus datos personales y profesionales, sus redes sociales y una muestra –en imágenes- de su trabajo.

Tras un proceso de fiscalización, que se realiza desde la Secretaría de Gestión Cultural, se publican los perfiles profesionales y una muestra de los productos y/o servicios de cada hacedor.

Más adelante tendrán la oportunidad de comercializar sus productos en el Mercado de Industrias Culturales de Catamarca que albergará la Casa de la Cultura.