La Secretaría de Gestión Cultural de la provincia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres Culturales Estables y Gratuitos 2026 que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad y están destinados a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en la formación artística y la expresión cultural.

Entre las propuestas se encuentra el Taller de Teatro a cargo del profesor Juan Ávalos, destinado a adultos y jóvenes a partir de los 15 años, que se dictará -durante todo el año- en el auditorio de la Biblioteca Provincial Julio Herrera los martes, miércoles y jueves de 15 a 17 horas. El inicio de la actividad está previsto para el 17 de marzo.

En relación con la propuesta, el docente señaló: “En este taller buscamos que cada participante pueda descubrir su propia forma de expresarse en escena. El teatro es un espacio de encuentro, de juego y de construcción colectiva donde se trabaja la confianza y la creatividad”. Por consultas las personas interesadas pueden comunicarse al 3834-900236.

También se dictará el Seminario de Danza Clásica, a cargo de la profesora Silvana Carsillo, destinado a adultos, jóvenes y niños a partir de los 7 años. Las clases se dictan en la Sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca (San Martín 555), los lunes, martes y miércoles de 16 a 19 horas, con inicio el 16 de marzo.

Sobre la propuesta, la docente expresó: “Este seminario está pensado para distintas edades, para que tanto niños como jóvenes y adultos puedan acercarse a la danza y descubrir todo lo que ofrece esta disciplina”. Consultas al 3834-511102.

Otra de las propuestas es el Taller de Danza Afrobrasilera, dictado por el profesor Mauro de Souza, destinado a adultos y jóvenes mayores de 18 años. Las clases se desarrollarán en el Polideportivo 920 Viviendas los lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17, con inicio el 16 de marzo.

Al respecto, de Souza destacó: “En el taller trabajamos el movimiento desde lo cultural y lo expresivo en un espacio donde todos pueden participar, buscamos que cada persona se conecte con el ritmo y con el grupo, generando una experiencia muy fuerte desde lo corporal y lo cultural”. Consultas al 3834-408656.

También se dictará el Taller de Danza y Expresión “Vení a Bailar”, a cargo de la profesora Rita Soria, una propuesta libre y gratuita dirigida a todo público. “La idea es que cualquier persona pueda acercarse a bailar, expresarse y disfrutar del movimiento en un espacio compartido y totalmente gratuito. Desde la danza y la expresión corporal buscamos generar un momento de encuentro, para que cada participante pueda conectarse con la música, con su cuerpo y con el grupo sin importar la edad ni la experiencia previa”, agregó la profesora.

Las clases se desarrollarán en la Casa de la Cultura (San Martín 533) los lunes y miércoles a las 19.30 horas. Por informes e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 3834-525580.

Por consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al número de contacto de cada docente o acercarse al lugar en el día y horario del dictado de cada taller.

