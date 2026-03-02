Diputados provinciales del bloque Generación del Cambio Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña, solicitaron al gobernador Raúl Jalil la ampliación del temario de las Sesiones Extraordinarias convocadas para el mes de marzo, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de una agenda legislativa de alto impacto institucional y social.

En una nota dirigida al mandatario provincial, los legisladores valoraron la convocatoria a sesiones extraordinarias como una herramienta clave para fortalecer el funcionamiento del sistema democrático y republicano, y destacaron la necesidad de que este período permita un trabajo parlamentario amplio, ordenado y representativo de las demandas de la sociedad catamarqueña.

En ese marco, y apelando a los principios de diálogo institucional y cooperación entre los poderes del Estado, el bloque solicitó la incorporación de una serie de proyectos que consideran prioritarios. Entre ellos se encuentran iniciativas vinculadas al reordenamiento del Gobierno provincial, la distribución de las regalías mineras, la creación de un ente de control de transferencias de fondos públicos, la conformación de un Pacto Social por la Educación, la garantía de una retribución justa e igualitaria para los trabajadores municipales y la modificación de la ley de emergencia sanitaria en especialidades críticas.

Desde Generación del Cambio señalaron que la inclusión de estos proyectos permitiría enriquecer el debate legislativo durante el período extraordinario y optimizar el trabajo parlamentario, reafirmando el compromiso con una gestión institucional eficiente, transparente y acorde a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Finalmente, los diputados manifestaron su disposición para coordinar los aspectos necesarios que permitan avanzar en el tratamiento de estas iniciativas en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Catamarca.