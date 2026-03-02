Con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, finalizó el Programa “Verano Cuidado: cuidar la salud mental también es parte del descanso”, en la Plaza del Barrio Santa Marta.

Durante enero y febrero, el dispositivo impulsado por el Ministerio de Salud recorrió distintos espacios públicos, consolidando una fuerte presencia territorial en los barrios y acercando a la comunidad espacios de escucha, información y concientización. A través de caminatas recreativas, talleres terapéuticos, lotería comunitaria y la promoción de la Línea 135, se trabajó en la prevención y el acompañamiento en salud mental.

En el cierre, que contó con números musicales, talleres simultáneos y difusión de los dispositivos vigentes.

La secretaria de Salud Mental, Florencia Acosta, expresó, “esta fue una experiencia con un balance altamente positivo, que nos confirma que estar cerca de la comunidad no es solo una consigna, sino una estrategia esencial para la prevención y la promoción de la salud mental. La salud mental se construye en comunidad, con presencia territorial y escucha activa. Por eso vamos a continuar con las actividades territoriales durante todo el año, recorriendo los barrios de la Capital y el interior provincial. Comenzamos este domingo 15 de marzo en San José, departamento Santa María, reafirmando nuestro compromiso de sostener un Estado presente, cercano y activo en cada territorio”.