El Ministerio de Salud de la provincia iniciará la Campaña de vacunación antigripal 2026 el próximo lunes 9 de marzo.

La misma se desarrollará en todo el país a partir de la distribución anticipada de dosis por parte del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de que la población priorizada cuente con protección antes del período de mayor circulación del virus, que suele registrarse durante los meses de otoño e invierno.

En este marco, el Hospital San Juan Bautista acompañará esta estrategia bajo el lema “No elegimos cuándo enfermarnos, pero sí cuándo vacunarnos. Hoy es el momento”.

Vacunación destinada al personal de salud

Durante los primeros días de la campaña, la vacunación estará dirigida exclusivamente al personal de salud que se desempeña en el hospital, considerado grupo prioritario y con indicación obligatoria de vacunación por su rol esencial en la atención de pacientes.

La aplicación de la vacuna se realizará los días 9 y 10 de marzo, en el Aula de Docencia del hospital, de 08.30 a 12 y de 14 a 18 horas, con el propósito de facilitar el acceso del personal perteneciente a los distintos servicios y turnos laborales.

Vacunación para la comunidad

Posteriormente, la campaña continuará abierta a la comunidad y al personal de salud que aún no haya recibido la dosis correspondiente.

En esta etapa, la vacunación se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo, en el hall de ingreso al Hospital, en el horario de 08.30 a 12 y de 14 a 19 horas.

La vacuna antigripal está destinada principalmente a los grupos priorizados, entre ellos:

-Personal de salud.

-Personas mayores de 65 años.

-Personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo.

-Puérperas hasta 10 días posteriores al parto.

-Personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas.

La vacunación es gratuita y es una de las principales medidas de prevención para proteger la salud individual y colectiva. Desde el Hospital San Juan Bautista se invita a la comunidad a participar de esta campaña y completar su esquema de vacunación en los días establecidos.