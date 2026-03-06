El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia de Catamarca informa a los medios de comunicación y a la comunidad en general que se encuentra abierta la Convocatoria Nacional a Recepción de Ofertas para el proyecto de Construcción de la Nueva Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca, impulsado a través de Catamarca Transporte Sociedad Anónima Unipersonal (CAT S.A.U.).

La iniciativa tiene como objetivo avanzar en la modernización del sistema de transporte provincial mediante el desarrollo de una nueva infraestructura que permita mejorar la conectividad, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento urbano del área metropolitana.

El proceso de contratación se realizará bajo el sistema de concesión para la construcción y explotación de la terminal, con financiamiento privado y recuperación de la inversión durante el período concesional. La inversión mínima requerida para el desarrollo del proyecto asciende a $28.885.614.367,48 , contemplándose además la posibilidad de presentar una oferta alternativa.

Las ofertas podrán presentarse hasta el 20 de abril de 2026 a las 10:00 horas, mientras que las consultas y solicitudes de aclaración sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 25 de marzo de 2026.

Los interesados podrán consultar los pliegos y obtener mayor información en las oficinas comerciales de CAT S.A.U., ubicadas en Sarmiento 589, Piso 6, o bien a través del correo electrónico catsau@catamarca.gov.ar

Desde el Ministerio se destaca que este proyecto estratégico busca fortalecer la infraestructura del transporte público provincial, brindando mejores servicios a los usuarios y promoviendo el desarrollo logístico y económico de Catamarca.

Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte