El intendente de Los Altos, Raúl Barot, participó de la apertura del XVII Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, donde brindó su mensaje anual ante concejales, autoridades y vecinos de la jurisdicción.

Durante su discurso, el jefe comunal dio cuenta de la situación general del estado municipal y realizó un repaso de las principales obras, acciones y gestiones llevadas adelante por el municipio, orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada una de las localidades que integran la jurisdicción.

Asimismo, Barot destacó que el municipio inicia un nuevo año de trabajo con más gestión, compromiso y obras, remarcando que será un período de administración austera y ordenada, en concordancia con el contexto económico nacional, pero con el objetivo de continuar impulsando políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la comunidad.

Finalmente, el intendente agradeció la presencia de las autoridades, trabajadores municipales, concejales y vecinos que acompañaron el acto de apertura del nuevo período legislativo del Concejo Deliberante de Los Altos, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta por el crecimiento del municipio.