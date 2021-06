Acompañado por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Gustavo Aguirre, El jefe de Policía de la provincia, Ángel Agüero, en su función de Juez de Faltas de la provincia, firmó las primeras resoluciones de carácter contravencional por las que se ordena realizar tareas comunitarias en los centros de salud a 19 personas que fueron sancionadas por violación a las medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia y que no pagaron o no pudieron pagar las multas dinerarias correspondientes. Ello en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud.

Las sanciones dispuestas obedecen a incumplimientos a la prohibición de circulación, fiestas clandestinas, ingresos no autorizados a la provincia, entre otros.

Los infractores cumplirán su sanción en distintas dependencias de salud, tales como, CAPS Amalia Fortabat; Posta Sanitaria Unidad Asistencia periférica N°9 Divino Niño Jesús Barrio Villa Eumelia; Mini hospital Carlos Bravo, Ministerio de Salud, Calle Chacabuco N° 160.

Las personas multadas deberán cumplir 4 horas diarias de trabajo entre 10 a 20 días, de acuerdo a la sanción impuesta, y deberán presentarse dentro de las 24 hs de notificada la resolución.

En este sentido el ministro Gustavo Aguirre remarcó que se trata de establecer un esquema de responsabilidad social, en que las personas incumplidoras puedan contribuir con sus servicios al personal de salud que junto al personal de seguridad vienen trabajando desde el primer día de la pandemia en las primeras líneas de exposición.

También estuvieron presentes, el Secretario de Seguridad, Dr, Martín Miranda, el Crio. General coronel Héctor Rubén a cargo de Secretaria General, Crio Mayor Jose Ariel Villalba, Jefe de la Unidad Regional N°1 y Crio Insp. Andrés Ignes, jefe de juzgados de faltas.

Relacionado