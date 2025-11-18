El jueves 20 de noviembre, a las 20 horas, en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316), se inaugurará la muestra correspondiente al 2° Salón Provincial de Artes Visuales de Catamarca.

La convocatoria, impulsada por la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos —dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia de Catamarca—, recibió obras de artistas catamarqueños en las disciplinas de pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura, con temática libre.

La muestra exhibirá tanto las obras premiadas como una selección de las piezas admitidas, en un montaje que pone de relieve la riqueza de lenguajes artísticos, técnicas, materiales y miradas presentes en la plástica de la provincia y la región.

Los ganadores del 2° Salón de Artes Visuales son Eva Ana Finkelstein, quien obtuvo el Primer Premio Adquisición con una escultura sin título; Ada Cigno, Segundo Premio con el grabado “Paisaje imaginario”; y Leonardo Raúl Nicolás Seura, Tercer Premio Adquisición con el dibujo “Ansia”.

También se otorgaron menciones honoríficas a Mariana Cendoya Bedin (escultura sin título) y Cecilia Andrea Lobo Romero (textil “Geometría del ser”), además de dos menciones del jurado sin retribución económica: Santiago Lucas Guevara, por su pintura “Yacimiento”, y Liliam Valeria Córdoba, por “Quirquincho”.

Con entrada libre y gratuita, la inauguración invita al público general, artistas, instituciones culturales y comunidad educativa a recorrer este nuevo e importante capítulo del arte visual catamarqueño.

Sobre el 2° Salón

El certamen se desarrolló entre el 2 de diciembre de 2024 y el 23 de marzo de 2025, y fue evaluado por un jurado integrado por las reconocidas curadoras e investigadoras del arte regional Diana Guzmán (La Rioja), Olga Argañaraz (Córdoba) y Blanca Rosa Machuca (Tucumán).

La deliberación tuvo lugar el pasado 15 de abril en la Casa Histórica de Gobierno (hoy CATA), donde el jurado aplicó criterios de calidad formal, solidez conceptual, coherencia con la trayectoria del artista y materialidad empleada, subrayando la importancia de la identidad regional que las obras aportan al patrimonio cultural de la provincia.