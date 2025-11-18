Pasado el mediodía de ayer, efectivos de la Comisaría de Sumalao llegaron hasta la avenida de Circunvalación Dr. Néstor Kirchner, a la altura del depósito de una distribuidora de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde se registró un siniestro vial fatal.

Carlos Alberto Guzmán (46), circulaba en un camión Iveco 440, dominio AF945SV y, por causas que se tratan de establecer, colisionó con un automóvil Ford Focus, dominio OGJ-934, al mando de Eduardo Oscar Valdez (77), quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.

Producto del siniestro, y a raíz de las graves lesiones sufridas, el automovilista perdió la vida en el acto, por lo que en el lugar trabajó personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y Voluntarios de Valle Viejo, Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes del Precinto Judicial N° 10, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.