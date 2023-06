El pasado fin de semana, la banda emblemática de Cuarteto de Catamarca, Sapitos For Ever se presentó por primera vez en el Cine Teatro Catamarca, ante un gran marco de público.

Con una imponente puesta en escena y un recorrido por toda la extensa trayectoria, la banda de El Rodeo concretó un show que quedará en la historia de la música popular de Catamarca, por todo lo que representa tan imponente escenario.

En una noche “especial” Los Sapitos brindaron un amplio repertorio de canciones e hicieron un recorrido con los clásicos que quedaron en el corazón de los seguidores de la banda, donde subieron al escenario los intérpretes que tuvo en su momento la agrupación liderada por Marcelo Carrizo. Subieron al escenario, Daniel Silverizo, Dalma Robles, Thiago Cancino, Jose Pérez y el folclorista Ariel Segura.

Así también, La emoción invadió la noche de cuarteto en el mítico escenario, cuando la banda homenajeó al mentor de Sapitos Forever y a los padres de los músicos que ya no están físicamente, con la canción Mi Querido Viejo.

Sapitos For Ever cuenta actualmente con los siguientes integrantes: Marcelo Carrizo, Alexis Yacante, Hernan Pavon, Pablo Ahumanda, Enzo Romero, Matias Mansilla, Jonathan Sumonte, Cristian Espeche.