La diputada provincial por el Pro, Natalia Saseta salió al cruce de los dichos del diputado radical Alejandro Páez. En tal sentido, señaló: “es infantil pensar con la lógica del diputado Páez, de pretender exigirle a cada partido que quiera sumarse a Juntos por el Cambio un armado territorial en toda la provincia; resulta impertinente y contradictorio a la voluntad de ampliar el espacio, lo cual no tiene precedente en el país ni en nuestra provincia”.

“La participación de frentes en la alianza no puede someterse a los caprichos de dirigentes que ven perdido el partido y empiezan a achicar el arco para que no le hagan goles”, graficó la legisladora, quien agregó: “Con el criterio de Páez, no podrían participar de Juntos por el Cambio quienes no tengan candidato a Presidente de la Nación”. De esta forma, Saseta consideró que parece ser “un intento de uno de los armadores políticos de las líneas que tiene el radicalismo de minimizar el trabajo que venimos haciendo en toda la provincia a lo largo de estos años, trabajo que fortaleció enormemente a Juntos por el Cambio”.

Por otro lado, aclaró sobre la intención de ampliar el frente “hace meses venimos escuchando a los diferentes actores locales y máximos referentes de la UCR, sobre la importancia de ampliar y consolidar el frente, pero hoy, a tres días del cierre de alianzas, pretenden correrlos con exigencias vacuas, antojadizas, por miedo a perder sus lugares de privilegio”.