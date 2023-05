Pasó por los estudios de Radio El Esquiú FM 95.3 el ex intendente de Valle Viejo,

Gustavo “Gallo” Jalile y en el programa “Contexto Actual” habló sobre los temas

actuales de la política catamarqueña. Explicó que ya le propuso a su partido ser

nuevamente candidato en el departamento chacarero y que en los próximos días

se definirá su candidatura.

Aseguró que su sector es el que mejor mide y manifestó que si llega a haber otra

alternativa no está “sujeto a nada” porque quiere ganar la provincia y recuperar su

departamento “para volver a tener nuestra propia identidad”.

“Hay algunos sectores que están dispuestos a dialogar y están otros que son

algunos radicales que hace tres o cuatro elecciones que no están acompañando.

Ven a donde más daño hacen y ahí se ponen. En la última interna participaron

para el otro sector y no ganaron, sacaron mucho menos votos que el sector que yo

acompañé”.

Sobre la gestión de la intendenta Susana Zenteno dijo: “Lo importante cuando te

gana alguien es que sea mejor que vos, yo creo que eso no se cumplió. Valle Viejo

perdió la identidad, le maquillaron con obras de la provincia y algunas muy

sobrevaluadas, pero no deja de ser maquillaje. Los chacareros estamos peor que

nunca”.

El militante reafirmó también que su candidato a gobernador es el diputado Alfredo

Marchioli y pidió que lo acompañe en la fórmula Hugo “Grillo” Ávila. En este

sentido comentó que le gusta el dirigente del Frente Amplio Catamarqueño: “me

gusta por su presencia, por su trabajo y por el conocimiento que tiene. Desde la

legislatura tendría un control importantísimo con el senado y con propuestas

coincidentes. No es un charlatán. Hoy a Catamarca le hace falta una fórmula

mixturada y que nuestro frente sea abarcativo”.

Además, se manifestó en contra de que su alianza lleve el nombre de “Juntos por

el Cambio” o “Cambiemos” y solicitó que se coloqué un nombre con identidad

catamarqueña y citó el caso de Jujuy. “Yo creo que acá hay que repensar y hay

muchos sectores que quieren sumarse. Es importante el nombre para poder

acoplar a otros sectores de la sociedad”.

Al ser consultado sobre quién es su candidato a presidente, no se jugó por uno y

contestó: “Yo como radical valoro mucho a Gerardo Morales, si él es el candidato a

presidente yo voy a acompañar allí. Si no es, la gente del PRO son buenos, tanto

(Horacio Rodríguez) Larreta o (Patricia) Bullrich. Si yo tuviera que tomar una

decisión por su personalidad, por su presencia, por gusto y porque la conocimos

en gestión sería Bullrich. Pero no significa que no voy a acompañar a uno ni a otro.

Yo quiero que recuperemos el Gobierno nacional con cualquiera de estas tres

personas”.

Finalmente al ex jefe comunal se le preguntó si es tan certera la premisa de que el

que pierde las PASO acompaña y respondió:

“Hay gente que no tiene convicción va por una cuestión oportunista. No van por un

proyecto, van por cuestiones personales. Esto no les sirve a los catamarqueños”.