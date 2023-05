El intendente de la Capital Gustavo Saddi dejó inaugurada ayer la obra de

asfaltado del barrio 120 viviendas Norte, una obra que forma parte del compromiso

asumido desde el inicio de esta gestión, con la cual ya suman 35 los barrios con

sus calles totalmente asfaltadas.

En esta oportunidad, la obra abarca varios barrios, las cuadras que comprenden el

área de trabajo son: 22 de abril, Sagrada Familia, Monseñor Sueldo y Ernesto

Sábato, donde se encuentran: 50 Viv Lic 76/04, 14 Viv Lic 17/08, 52 Viv Lic 69/04 y

120 Viv Lic 43/05, con un total de 35 manzanas, el equivalente a 62 cuadras que

benefician a más de 366 familias de forma directa.

También, se construyeron 2035 metros lineales de cordón cuneta y cuatro

badenes de cruce para asegurar un correcto escurrimiento superficial del agua.

Vale destacar que, con esta obra, los vecinos de estos barrios podrán gozar de

una mejor conexión y accesibilidad a sus hogares, también mejorar la seguridad

vial y colaborar con la salud, ya que el asfalto disminuye el polvillo en suspensión.

Durante la inauguración el intendente expresó unas palabras a los vecinos: “Este

asfalto, son hechos no palabras; la plaza Soles son hechos, no palabras; la plaza

Choya son hechos, no palabras; el circuito turístico de El Jumeal, son hechos, no

palabras y la Gruta de la Virgen del Valle son hechos, no palabras… el 70 por

ciento de luces LED en la Capital son hechos, no palabras. Son catálogos de

nuestra gestión que no quedan en promesas incumplidas, sino en obras

necesarias para los vecinos de la Capital” remarcó.

“Nosotros queremos una ciudad mucho más igualitaria para todos, que los vecinos

cuenten con los servicios básicos, como agua, cloacas, asfalto, un espacio verde

para poder disfrutar y no tengan que irse a kilómetros de su casa para contar con

un espacio de calidad” enfatizó.

El Plan de Pavimentación de la ciudad se trazó con un objetivo ambicioso: asfaltar

la totalidad de las calles del área urbana de la Capital.

Una meta difícil y costosa, que además se dificulta porque simultáneamente se

deben hacer bacheos, reparaciones y repavimentaciones de sectores ya

asfaltados, que se deterioran por el transcurso del tiempo. Sin embargo, la meta

está cada vez más cerca.

De las 9.000 cuadras que componen la ciudad, el 84 por ciento ya se pavimentó, y

este año se llegará al 92 por ciento, con lo cual apenas un 8 por ciento quedará sin

pavimento, precisamente en los nuevos sectores hacia los cuales se expandió la

Capital.

Para lograr esto se trabaja a un ritmo sostenido durante tres años, en los cuales se

pavimentaron aproximadamente 1.400 cuadras, realidad que con la inauguración

de ayer ya alcanza a 35 barrios capitalinos.