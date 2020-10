Música

Harry Styles sigue promocionando activamente el segundo álbum Fine Line a casi un año de que salga, así que sigue sacando magníficos videos musicales como el de “Golden”.

El clip muestra al ex One Direction pasando el día a lo largo de la impresionante costa Amalfitana en Italia. Vivamos unas vacaciones y un paseo por las playas a través de Styles en el video a continuación, que fue dirigido por los cineastas Ben y Gabe Turner, conocidos por su trabajo con One Direction y Demi Lovato.

Durante los últimos meses, Harry hizo versiones de Peter Gabriel (“Sledgehammer”) y Joni Mitchell (“Big Yellow Taxi”), además de compartir la imagen de su sencillo “Falling”.

Se suponía que el artista inglés de 26 años iba a hacer el tour de Fine Line con una gira con Jenny Lewis este año, pero desde entonces se retrasó hasta 2021 debido a la actual crisis de salud. Otros planes futuros incluyen una posible nueva serie de televisión dirigida por Stevie Nicks.