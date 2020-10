Música

AC/DC dio a conocer el video musical de su reciente single Shot in the Dark, que marcó el regreso de la banda. El clip llega como parte de los anticipos de su próximo álbum, Power Up, que se lanzará el 13 de noviembre.

Antes del estreno del video, la banda participó en una charla de Zoom con su director de video David Mallet y el artista gráfico Josh Cheuse. Se hicieron comparaciones con el video “Thunderstruck” de 1990, que presentaba pequeñas cámaras en el mástil de la guitarra de Angus Young, una especie de estética de cámara proto-GoPro que se volvió a aplicar para el clip “Shot in the Dark”.

Cuando se le preguntó sobre el video, el cantante Brian Johnson dijo que “le encantó” y elogió el inmaculado piso reflectante negro que se usó para el clip, que tuvo que limpiarse a fondo de manchas después de cada toma.

“El piso más caro jamás fabricado”, agregó Mallet, dando crédito a Cheuse por su diseño.

El entusiasmo por el álbum de estudio número 17 de la banda, Power Up, está en ebullición tras el lanzamiento de “Shot in the Dark”. Es un tema atemporal que seguramente despertará la nostalgia en cualquiera que haya tenido un momento importante con la música de AC/DC durante las últimas décadas. El álbum marca el regreso de los miembros clásicos Johnson, Phil Rudd y Cliff Williams, quienes habían abandonado la banda por varias razones. La alineación se completa con Angus Young y el guitarrista Stevie Young, quien reemplazó al fallecido Malcolm Young.

El material de Power Up se le atribuye tanto a Malcolm como a Angus Young, y este último reveló que fue a las bóvedas para encontrar riffs sobrantes que los hermanos escribieron para el álbum de 2008 Black Ice. El nuevo álbum fue producido por Brendan O’Brien.

Mira el video de “Shot in the Dark” a continuación. Reserva el próximo álbum a través de la tienda en línea de AC/DC o Amazon.