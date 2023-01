En la villa veraniega de El Rodeo, el exintendente de Valle Viejo y referente del MIRA, Gustavo “Gallo” Jalile, estuvo con integrantes del espacio interno que lidera para compartir un almuerzo y conversar sobre la actualidad política del país y la provincia.

En ese encuentro se abordaron dos temas tangenciales: el recorrido que encara la UCR para la renovación de autoridades el 2 de abril y una agenda de reuniones del exjefe comunal con dirigentes en el corto plazo.

Justamente este segundo punto está vinculado a una evaluación que hace Jalile para presentarse como candidato en las elecciones de este año.

Jalile estaría armando un equipo de trabajo para que, de decidir participar en los comicios, tener en sus manos una clara propuesta de gobierno junto a un plan de gestión. Eso sí, aclararon que primero se debe resolver la renovación de autoridades del partido: “En eso estamos enfocados, sin dejar de lado lo otro por supuesto”.

Jalile: El encuentro con dirigentes de la línea interna que me tiene como referente fue para “ir armando” una estructura que “fortalezca a la UCR”; “coincido mucho y plenamente con lo que plantea el diputado Ávila en el tema minería”. “El radicalismo es el eje del futuro frente que, por ahí a muchos no les gusta, no debe ser Cambiemos, debe tener otro nombre para que sumemos otros sectores que quieran venir a cambiar la realidad de la provincia para bien de los catamarqueños y no de unas cuantas familias”. Finalizó