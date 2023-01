PRODUCTO DE LA FUERTE TORMENTA

Las consecuencias del fuerte temporal de lluvia y viento son realmente grandes. Los daños causados son incalculables y todas las áreas de los gobiernos provincial y municipal continúan trabajando para asistir a los afectados, aunque varias dependencias gubernamentales también fueron víctimas de las inclemencias climáticas.

El Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), ubicado en el predio del ex-Regimiento, frente al Parque de los Niños, es una de las zonas más afectadas por el temporal, que provocó caídas de árboles, oficinas inundadas y daño en los mobiliarios. También se detectaron desprendimientos de plantas, techos y cableado afectando al normal funcionamiento del sistema energético.

Mediante un comunicado, la intendencia del CAPE informó que se registraron “severos daños materiales”, entre los cuales enumeran caída de árboles, postes de luz, cartelería y diversos elementos que obstruyen las vías de paso y comunicación del predio.

Según se pudo conocer , las estaciones meteorológicas instaladas en el CAPE, que pertenecían al grupo de los Cazadores de Tormentas, salieron de servicio por las fuertes ráfagas.

Las autoridades no determinaron cuánto tiempo llevará el arreglo de las instalaciones, pero señalaron que actualmente se encuentran trabajando en el predio numerosas cuadrillas del personal del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, en conjunto con Vialidad y el Parque Automotor. Por su parte, el Ministerio de Trabajo informó que por los daños y la falta de energía, sus oficinas permanecerán sin atención al público durante todo el día. Esto incluye a los Pabellones nº3, nº5, nº10, nº12 y nº20.

103 es el número de teléfono de Defensa Civil. También se pueden informar daños al whatsapp 3834090909 o a la Policía en el 911.

Camioneta aplastada

La tormenta del día martes causó graves consecuencias, en esta oportunidad una camioneta utilitaria Fiat Fiorino fue aplastada por una columna del tendido eléctrico en pleno barrio Alem. Debido a las fuertes ráfagas, varios árboles, postes e incluso columnas de hormigón se precipitaron, dejando a gran parte del Valle Central sin el servicio eléctrico y causando mucho daño.

El vehículo quedó destruido debajo de la columna que lo impactó a la altura de la cabina del conductor. Se conoció que dos personas circulaban en la Fiorino al momento del incidente.

“Esto es un milagro de la forma que está (la camioneta). Nos salva la casa, eso evita que nos aplaste. Fue con lo justo”, comentó el conductor del vehículo. Dijo que sintió “una explosión, sentimos el golpe. Tengo un golpe en la nuca, mi señora se golpeó con el torpedo y se reventó la boca”, y aunque llamaron no se apersonó ninguna autoridad. “No vino nadie. Fui a la posta de la Alem a hacerme ver; fui a hacer la exposición y me dijeron que no tenían nada cuando el móvil pasó acá por Avellaneda y Buenos Aires, y se fue. Se llamó a todos y no vino nadie”.

El hombre agregó que estaba a media cuadra de llegar a su hogar y que otras columnas del tendido eléctrico también cedieron con los vientos de la tormenta. Afortunadamente, a pesar de la destrucción del vehículo, las personas resultaron ilesas.

Fuente: El Chasqui Digital