La víctima estuvo seis años en Salud. En septiembre fue enviada a Guardia Urbana.

Está con tratamiento psicológico.

El jefe del área de Salud Municipal de la Municipalidad de Valle Viejo, Oscar Sánchez, fue denunciado penalmente por presunto acoso sexual y maltrato laboral por una empleada de la comuna y se espera que en los próximos días el Concejo Deliberante trate el asunto en el recinto.

«Desde el 2019 tuve que soportar acoso. Siempre le dije que no, que no iba a acceder a sus demandas porque además de insinuaciones me tocaba las manos, los brazos. Me hizo propuestas y amenazas de índole sexual que no acepté», informó la mujer cuya identidad se mantendrá en reserva.

Indicó que antes del 2019 trabajaba en el sistema de salud donde él era su compañero y le prometió que, al acceder a un cargo de mayor jerarquía, le asignaría nuevas tareas.

Según informó, se desempeñaba como agente sanitario y al asumir nuevas responsabilidades, Sánchez le dio tareas administrativas y la envió a los CAPS, en plena época de pandemia, al tiempo que le habría exigido una «retribución» por haberle dado nuevas funciones.

«Me acosó y todo el tiempo le dije que no. Entonces comenzó con la violencia laboral, con gritos y maltrato y un montón de trabas. Ni siquiera pude seguir capacitándome», agregó.

«Me cambiaba el lugar de trabajo. Delante de otra gente me llamaba, siempre me decía que no se acordaba de mi nombre y me llamaba diciendo ¿dónde está la chica de pelo corto? Siempre hacía eso delante de otra gente, denigrándome», comentó.

Aseguró que a pesar de que «muchos compañeros sabían lo que pasaba, nadie de la Municipalidad hizo algo. Cuando le dije a un funcionario superior, me dijo que los problemas personales que tenga con este hombre directamente los arregle con él».

«Es injusto que me saquen de mi área de trabajo, de Salud, y él siga en su puesto como si no hubiera hecho nada. Durante la pandemia nunca me quiso dar camisolín, ni barbijo, ni nada. Trabajaba todos los días, salvo los días que el CAPS estaba cerrado», remarcó. Informó que actualmente está con tratamiento porque «tengo ataques de pánico. Estoy encerrada porque por ser mujer tengo que bajar la mirada y hacerme a un lado porque no se me ha escuchado. Todo por el hecho de ser mujer. ¿Qué más puedo hacer? No quiero salir a la calle, no quiero política, quiero justicia y que me dejen trabajar en paz».

Se pudo conocer que en septiembre fue trasladada definitivamente del área de Salud -donde se desempeñó seis años y tuvo programas de salud a su cargo-, a la Guardia Urbana.

La denuncia penal fue radicada en la Unida Judicial Especial de Violencia Familiar y de Género, ubicada en Esquiú 315 de la Capital, el 4 de octubre y rápidamente fue girada al Juzgado de Familia N°1.