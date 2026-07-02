Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo realizarán prácticas en la Dirección de Policía Minera, con el objetivo de aplicar sus conocimientos y adquirir experiencia y competencias propias de la actividad.

La ministra de Minería, Teresita Regalado y el rector del Instituto Superior FASTA Catamarca, Juan Manuel Oviedo, firmaron un convenio de Práctica Profesional Supervisada, destinado a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, quienes realizarán sus prácticas en la Dirección de Policía Minera. Se trata de una instancia de formación profesional real dentro de un organismo de fiscalización minera.

Esta etapa abarca a cuatro alumnos, quienes efectuarán las actividades propias de la fiscalización minera durante dos meses, bajo la supervisión de un docente guía del Instituto y un tutor del Ministerio, que en este caso será el director de Policía Minera, Luciano Morcos.

Los objetivos del convenio son que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, obtengan experiencia profesional en un organismo técnico, conozcan el funcionamiento de la administración pública y del ámbito laboral y desarrollen competencias técnicas, éticas, administrativas y de trabajo en equipo.

La ministra de Minería celebró esta instancia de capacitación y formación importante para los futuros profesionales y para el organismo minero; instó a los jóvenes a que aprovechen este periodo que van a compartir con los técnicos y fiscalizadores y a trabajar en proyectos e investigaciones que aporten al sector y a la provincia.

En la firma del convenio estuvieron presentes, por parte del organismo minero, la secretaria de Desarrollo Minero, Antonella Velazco; la directora Provincial de Promoción y Responsabilidad Social Minera, Yésica Yornet, y el director de Policía Minera, Luciano Morcos; el rector del Instituto y los cuatro pasantes.

Principales actividades

Durante la práctica los alumnos participarán en tareas propias de la Dirección de Policía Minera, tales como inspecciones y fiscalizaciones de canteras y proyectos mineros, verificación del cumplimiento de la normativa minera y de higiene y seguridad, elaboración de informes técnicos, actas de inspección y documentación administrativa, evaluación técnica de solicitudes para explotaciones y canteras, fiscalización de extracciones ilegales, incluyendo mediciones, cubicajes y relevamientos con GPS, controles en proyectos mineros sobre seguridad laboral, documentación.