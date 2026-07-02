En el marco de su visita a Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y el diputado nacional, Sebastián Nóblega, se reunió con los representantes de las Cámara de Turismo de Fiambalá.

En la ocasión, el mandatario confirmó que en los próximos días acercará a la institución el proyecto de puesta en valor del Complejo Termal, uno de los pedidos históricos de la comunidad y trabajadores del sector.

Asimismo, Raúl explicó la importancia que tendrá para el desarrollo turístico las obras de recuperación de la Cuesta de Zapata (este lunes se firmó la pavimentación del primer tramo) y el camino Chuquisaca-Antofagasta de la Sierra, ya que permitirán que todo el oeste catamarqueño esté conectado desde Andalgalá hasta Antofagasta de la Sierra.

Por su parte, los representantes de la Cámara de Turismo de Fiambalá plantearon la problemática generada por los incrementos en el servicio de energía tras la quita de subsidios de nación y el mantenimiento de los caminos turísticos en la cordillera en esta época de nevadas. Por la cámara estuvieron presentes Jorge Villanueva, Fernando Trejo, Melisa Bordón y Rosana Quinteros.