El guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor, está luchando contra un cáncer de próstata en fase 4.

Durante la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el pasado sábado, los miembros de la emblemática banda John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes y Simon Le Bon leyeron una carta escrita por Andy en la que explica por qué no había podido asistir a la ceremonia.

“Hace poco más de cuatro años, me diagnosticaron un cáncer de próstata metastásico en fase 4. Muchas familias han experimentado la lenta quema de esta enfermedad y, por supuesto, nosotros no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad a la banda, a los mayores fans que un grupo podría tener y a este excepcional galardón”, dice la carta.

“Aunque mi estado actual no pone en peligro la vida de forma inmediata, no tiene cura. Recientemente estaba bien después de un tratamiento muy sofisticado para alargar la vida, eso fue hasta hace una semana más o menos cuando sufrí un contratiempo, y a pesar de los excepcionales esfuerzos de mi equipo, tuve que ser honesto en que tanto física como mentalmente, estaría llegando a mis límites.”

Aunque los demás miembros de Duran Duran leyeron en voz alta partes del discurso de Andy en el evento, lo publicaron íntegramente en su página web.

“Lo siento de verdad y estoy enormemente decepcionado por no haber podido asistir. Que no quepa duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso me compré una guitarra nueva con el imprescindible whammy!”. Andy, de 61 años, continuó: “Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; estoy asombrado de su durabilidad, y estoy encantado de aceptar este premio. Muchas veces dudé de que llegaría este día. Estoy muy contento de estar por aquí para ver ese día”.

