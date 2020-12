Un grupo de comerciantes del complejo de locales Ramos Generales fue denunciado

por agredir a empleados del municipio durante una clausura por incumplir con los

protocolos vigentes para prevenir contagios por el coronavirus.

El hecho de violencia, según informaron fuentes judiciales, sucedió el sábado a la

noche, donde inspectores del municipio, al llegar al sitio ubicado en avenida Enrique

Ocampo, fueron recibidos por al menos cinco propietarios de locales, quienes

respondieron con golpes, insultos y amenazas.

Aparentemente, el lugar no cumplía con los protocolos de distanciamiento social, por

lo que al informarles sobre la inminente clausura del lugar, uno de los denunciados

habría agredido con un golpe de puño a uno de los empleados que intentaban hacer

cumplir el Protocolo emitido por el COE provincial.

En el lugar debió intervenir la Policía para poder calmar la situación que igualmente

terminó en la clausura del complejo, informaron las mismas fuentes.

Como consecuencia, uno de los damnificados resultó con lesiones, por lo que debió

ser asistido por personal médico del SAME y ambos efectivos radicaron la denuncia

correspondiente luego de labrar las actas de rigor.

Vale destacar que, el sábado desde el área de Inspección General de la

Municipalidad de la Capital, además de los locales antes mencionados, se

clausuraron otros dos comercios del rubro gastronómicos que no cumplían con los

protocolos correspondientes.

“Hay que tener autocrítica”

Sobre las clausuras, Roberto Brunello, miembro de asociación de bares y hoteles,

expresó: “Por las clausuras, hay que tener autocrítica por la situación de pandemia

que vivimos, si bien fueron varios meses de pérdida, hay que cumplir los protocolos,

tenemos que poner voluntad por parte de todos”, remarcó

“Lo peor sería que se vuelvan a tomar medidas drásticas y eso no es bueno para

nadie, y la gente también debe entender que solo se puede quedar hasta las 2 de la

mañana, si ellos cumplen facilitan nuestro trabajo”, añadió Brunello.

Finalmente, el representante manifestó: “Logramos muchas cosas, esperemos poder

mantenerlas. En relación a la extensión de horarios, nosotros queremos seguir

ampliando el trabajo, pero debemos cumplir lo que las autoridades determinen”.

