Música

Se titula “Cocksucker blues” y es un registro del fotógrafo Robert Frank durante una gira por Estados Unidos en 1972. La banda se opuso a su estreno público, que se produjo 48 años después.

Durante el Festival Internacional de Cine Documenta Madrid este fin de semana se proyectó por primera vez en una pantalla grande un documental sobre los Rolling Stones que durante más de 40 años se mantuvo en la clandestinidad.

Robert Frank fue un fotógrafo suizo-norteamericano que fue invitado a acompañar a la banda a la gira presentación del “Exile on Main St” por los Estados Unidos. Con una cámara de 8 milímetros y una libertad absoluta, participó de una gira de excesos, orgías y mucho rock and roll. Así lo describía durante el rodaje: “Nunca participé en nada igual. Estuve de viaje con mucha gente extraordinaria en otras ocasiones, pero la energía siempre iba de dentro afuera, mientras que esto excluye completamente el mundo exterior: no salir jamás, no saber nunca en qué ciudad estás… No consigo acostumbrarme“.

Las tremendas imágenes muestran desde orgías con groupies en el avión delante de todos a el consumo de drogas desenfrenado, también hay televisores revoleados desde ventanas de hotel, la visita de Andy Warhol, Tina Turner y un enfrentamiento entre Keith Richards y la policía que termina con el arresto del guitarrista.

El documental fue titulado “Cocksucker blues” cómo también se llamó una canción de los Stones que tiene una historia muy particular. Cuando la banda termina su contrato con Decca Records (de muy mala manera) les quedaba pendiente la entrega de una canción para terminar con el acuerdo. Frente a esto, la banda les entrega un tema con lenguaje soez y poca forma de éxito titulada “Cocksucker blues”. Así como los Rolling Stones respondieron a su manera frente a esta discográfica, el directo eligió titularlo de la misma forma por la respuesta negativa de la banda para la publicación del material. Ellos se negaron y la grabación fue relegada a un circuito de grabaciones pirata que circuló fuertemente en las plataformas de video.

Este fin de semana se proyectó por primera vez después de la muerte de Frank en 2019. Está disponible en YouTube. Solo tenes que estar dispuesto a ver a la banda en un estrado puro y crudo en uno de los momentos de oro.

Majo Echeverría