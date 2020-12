La suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del

próximo año por el costo de la misma y por el tema de la pandemia por COVID-19

sigue siendo materia de análisis dentro de los gobernadores de las provincias

argentinas, entre ellos el de Catamarca, Raúl Jalil.

Fue el propio mandatario provincial el cual, en diálogo con una radio de Buenos

Aires, fue consultado sobre la PASO, y explicó lo que podría darse el otro año en

materia electoral y que muchas veces se solicitó que se dé a conocer con

anticipación.

En ese orden de ideas, Jalil manifestó, respecto a las PASO nacionales, que “la

agenda de la pandemia es distinta, que tenemos que estar atentos a la situación

epidemiológica de cada lugar”, agregando que “en ese sentido debemos ser muy

prudentes”.

Seguidamente, en el caso de la provincia, el Gobernador dijo que por lo que dice la

Constitución Provincial debería haber elecciones un domingo de marzo o junto con

las elecciones nacionales, pero que “yo en lo personal, ya hemos decidido en el

partido juntarla con las nacionales, porque en plena pandemia tener una elección es

muy complejo”.

“Depende, si suspende las PASO no vamos a tener PASO, sino vamos a tener que

tomar una decisión”, dijo.

Seguidamente, Jalil manifestó que en líneas generales su pensamiento es que las

“discusiones políticas” regresen a los partidos o al frente político porque eso mejora

la militancia, la ideología, manifestando luego, que “las PASO no han funcionado del

todo bien, es una encuesta bastante cara”.

Consultado en radio Del Plata sobre si lo que propone es no solo suspender las

PASO en el 2021, sino que eliminarlas para más adelante, volviendo a las internas

partidarias, Jalil respondió que “sí, porque mejora ideológicamente, creo que hay que

volver a los partidos políticos, a las ideas y a la militancia dentro de los partidos. La

suspensión de las PASO está a consideración de los legisladores nacionales”.

“Tiene que haber un consenso en los legisladores nacionales y obtener la mayoría

para poderlas suspender, la iniciativa está y depende de los legisladores, tampoco,

no es el fin del mundo, es una propuesta”, expresó.

Sobre la boleta única, Jalil remarcó que en la provincia no se la implementa, aunque

eso “es una decisión que se tomará en algún momento”.

Pandemia

En otro orden de cosas, el Gobernador sostuvo que respecto a la pandemia vienen

ocupados y preocupados, diciendo que “si no hubiéramos tenido la ayuda del

Gobierno Nacional hubiera sido difícil transcurrir estos primeros meses de la

pandemia”.

Obras nacionales

Por otra parte, Raúl Jalil agradeció, una vez más, el acompañamiento del presidente

Alberto Fernández, señalando que el mismo “tiene una mirada federal” y que “nos

está ayudando con muchas obras nacionales, más o menos unos de 12 mil millones

de pesos en inversión, se reactivó un poco la economía”

Relacionado