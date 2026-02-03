Catamarca despide enero con un promedio del 65% de ocupación hotelera a nivel provincial, un gran porcentaje que permite evidenciar el posicionamiento que la provincia va logrando también en la temporada de verano en el mapa turístico nacional.

Fueron 98.733 los visitantes que recorrieron la provincia durante enero, alternando entre los distintos destinos de verano, atraídos por paisajes naturales increíbles y una oferta cultural y de festivales que se multiplicó en cada localidad catamarqueña.

Según el relevamiento realizado desde la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, hubo una estadía promedio de tres noches, con un gasto diario promedio de 90.495 pesos, lo que representó un impacto económico de $18.510 millones, distribuidos en toda la cadena de valor del turismo. Es decir, que ese movimiento económico incluye a servicios hoteleros, turísticos, de gastronomía, transporte, artesanías y comercio.

“Los turistas eligieron disfrutar de las villas veraniegas de Catamarca y las fiestas populares fueron un gran atractivo a la hora de elegir los destinos de nuestra provincia. Todas las localidades que tuvieron festivales alcanzaron importante movimiento turístico y eso ayuda mucho al desarrollo económico de cada comunidad. En un esfuerzo conjunto de provincia, municipios y sector privado, cada vez vamos logrando sumar puntos para posicionarnos, también como destino de verano”, destacó la secretaria de Gestión Turística de Catamarca, Evangelina Quarín.

Si bien el promedio provincial de ocupación hotelera fue del 65% hubo destinos que superaron ampliamente ese porcentaje e incluso algunos que alcanzaron la ocupación plena durante el mes de enero. Por ejemplo, El Rodeo tuvo un 100% de ocupación, Aconquija un 99%, Las Juntas 98% y Mutquín 95%. Pomán llegó al 85% este enero con una gran edición del Festival de San Sebastián promediando el mes. Santa María, ciudad anfitriona del Festival del Yokavil, tuvo un 75% de OH y Andalgalá, que tuvo una exitosa edición del Festival Nacional del Fuerte, registró un 70% de ocupación. También tuvieron importante movimiento La Puerta con un 81% de ocupación durante este mes.