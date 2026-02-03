GANÓ EL 1º PREMIO EN SU ESPECIALIDAD EN LA FERIA AUGUSTO RAÚL CORTAZAR

El artesano orfebre Orlando Oviedo, de la capital catamarqueña, fue distinguido por la organización de la 59º Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular “Augusto Raúl Cortázar” de Cosquín con un primer premio en el rubro fusión de materiales por una pieza que combina rodocrosita con plata.

Es el segundo año consecutivo que Oviedo -con más de 15 años de trayectoria en el rubro- es premiado por su trabajo en Cosquín, lo que demuestra la calidad sostenida de sus obras.

En esta oportunidad, la pieza premiada es una gargantilla de plata 925 y rodocrosita calidad Ortíz -la máxima calidad de la piedra que se extrae de Minas Capillitas- elaborada íntegramente a mano, desde la fundición y pulido de los materiales a la ejecución de cada detalle y terminación. “La hice con materiales 100% de Catamarca, que compro través de YMAD, y me encargo de todo el proceso, desde hacer el alambre, la cadena en punto peruano, que se suelda eslabón por eslabón y un dije de rodocrosita con trabajo en filigrana. Quise hacer una pieza única”, destacó el artesano.

“Es una alegría inmensa después de más de 15 años de trabajo que lleguen estos momentos en que todo lo que uno ha hecho para aprender, para capacitarse, de sus frutos”, valoró Oviedo, quien en 2025 también había recibido un premio en Cosquín por otra valiosa pieza de plata y rodocrosita.

Hace más de 15 años que Oviedo se dedica a la joyería artesanal y, según contó, se encarga de todo el proceso desde el diseño, la preparación del material hasta la lapidación de piedras, principalmente la rodocrosita. Ha tenido participación en numerosas ferias del país como las de Paysandú, Colón, Cosquín, y, por supuesto, en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Oviedo fue uno de los representantes de Catamarca en Cosquín, junto con los artesanos Juan Pablo Olmos (cuchillería), Rodolfo Robaudi (madera), David Correa (orfebrería), Ruth Reinoso (textil) y Jorge Ignes (rodocrosita). Algunos de los artesanos locales participaron en la feria como parte de un acuerdo de reciprocidad firmado entre la Dirección de Artesanías de la provincia y la feria coscoína.

La 59º feria Augusto Raúl Cortazar se realizó del 17 de enero al 1º de febrero en la plaza San Martín de la ciudad cordobesa y reunió a más de 100 destacados artesanos del país. Como ya es tradición, Catamarca dijo presente mostrando la calidad y variedad de sus artesanías.

En el marco de esta edición, la feria rindió homenaje a maestras y maestros artesanos de todo el país, dando nombre a cada una de las ocho carpas que integran el predio. Entre las figuras homenajeadas se destacó Aldacira Flores de Andrada, tejedora tinogasteña fallecida en 2012, impulsora de una tradición textil de mantas bordadas que son un ícono del arte textil catamarqueño. La carpa 2 de la feria llevó su nombre y una foto en la que se la recordaba con su sonrisa luminosa y sus tejidos.