El cantante Alan Barrera, más conocido como “Re Atrevido”, se encontraba junto a su

equipo realizando la grabación de un videoclip en el Arroyo Fariñango cuando de

repente llegó la policía y desplegó un importante operativo pensando que se trataba

de picadas clandestinas.

En diálogo con El Esquiú Play, el cantante comentó lo ocurrido: “Temprano, antes de

empezar a hacer el videoclip, llamé al 911 para no tener ningún inconveniente y ellos

me dieron el ok, me dijeron que mientras no moleste a la gente, a los autos y no corte

la calle, estaba todo perfecto. Entonces yo vine confiado desde las 19.30 de la tarde.

Vinieron policías motorizados, les comenté el asunto y también me dieron el ok y se

fueron. Después, cuando estábamos grabando en otro sector, vinieron nos revisaron

a todos y hace más de 40 minutos que nos tienen acá. Estábamos haciendo las

primeras tomas, cayeron ellos y nos pararon la grabación. Había una persona

haciendo ‘willys’, pero los autos estaban parados. Ahora no nos dan más respuestas,

estamos esperando a ver qué nos dicen”.

